甜甜小記│羅富全舉行馬房團年晚宴

本地練馬師羅富全向來注重馬房團隊精神，一直對待馬房員工很好，自練者在港開倉以來，每季臨近農曆新年，他都會宴請馬房員工和其家人一起吃團年飯，答謝團隊的努力付出。昨晚羅富全舉行馬房團年晚宴，筵開12圍，羅富全伉儷、兒子羅峻濼及其新抱Karen、女兒、襯家「極上紗瓏」馬主團體成員廖齡儀、副練盧百淇等均有出席，羅富全設宴慰勞一班馬房手足，練者在台上說：「我希望馬房成績蒸蒸日上，贏多些頭馬，報答馬主支持。」

今年是羅富全在港開倉的第九年，即使他曾經登上冠軍練馬師的寶座，贏過一級賽和打吡大賽，難得是其友善和謙虛的性格多年來沒有改變。最初羅富全在港以見習騎師的身分展開其賽馬事業，從練後派馬當天（2017年9月3日馬季開鑼日），他首匹賽駒「銘記心中」便能旗開得勝，為練者取得從練後首場頭馬。羅富全說：「『銘記心中』是我擔任練馬師以來最難忘一役。」羅富全之後更曾榮膺香港冠軍練馬師，練者過往受訪時曾經表示，其從練後首兩季成績甚好，有不少美好回憶，未來他寄望爭取更多頭馬外，也希望能夠引入更多良駒，染指大賽。

周日沙田賽事，羅富全派出七駒上陣，其中第十場三班千六米的「超勁赤兔」上場入直路後塞死，難以望空，搵位後後追第三，只負於頭馬「白鷺金剛」及「美麗星晨」蹄下得第三名，走勢已算不錯，今場若遇有利形勢，有力爭勝。

按下圖睇更多相片：

陳嘉甜