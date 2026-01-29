甜甜小記│陶樺瑋夢想成真

「陶夢成真」馬主陶樺瑋和其太太陳綺翹是圈中年輕馬主，近年才加入馬主行列；早前其團體馬「飛馬座」打開勝門，他們和一班好朋友一起拉頭馬，這更是陶樺瑋在港所贏的首場頭馬，令其相當難忘。今期訪問陶樺瑋分享了他的養馬緣由，以及與徐雨石的相處點滴。

陶樺瑋是本港新一代馬主，年紀輕輕已養有四駒，除了和太太養有「陶夢成真」外，也和一班好友組成團體，養有「飛馬座」、「丞匡掠影」及「艾彼奧」。問及陶樺瑋的養馬緣起，他娓娓道來：「猶記得十多年前，我跟客戶第一次入跑馬地馬場，尚記得在駿軒一邊食飯、一邊欣賞賽馬，自當天起便對賽馬產生興趣。我相信養馬是眾多馬迷的夢想，由馬迷到會員、再由會員到馬主，一步一步地實現夢想。我很高興能夢想成真，由觀賞賽馬到真正養馬，因此我的馬命名為『陶夢成真』。」



陶樺瑋所養四駒均交由徐雨石訓練；就小記觀察所得，陶樺瑋和其他團體成員都很年輕，當中包括2019年港姐冠軍黃嘉雯，各成員皆充滿朝氣。石哥在馬圈默默耕耘多年，今季小記曾採訪石廄飯局，發現石哥與這班年輕馬主一起時，笑容多了，更完全沒有代溝呢！

談到石哥，陶樺瑋更是讚口不絕：「石哥是一位低調、實幹的資深練馬師！養馬是一門深奧的學問，和練馬師溝通尤其關鍵及重要。我和各團體成員都是新手，石哥則在練馬範疇累積了許多寶貴經驗及知識，難得他樂意花好多時間教導我們，不吝分享知識，令我們這班資歷較淺的馬主獲益良多，真的很感謝他。每匹馬由操練到出賽，石哥都和我們保持緊密溝通，彼此有良好交流、合作愉快。我們非常欣賞石哥，希望日後再繼續引入一些好馬，交由他訓練。」

陳嘉甜