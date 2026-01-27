Ian心水│「友愛心得」三甲之材

第三場四班千二米，「團結勇士」今季轉至鄭廄後表現愈見進步，前仗跑田草千二米僅以馬頸位負於「金多囍」，卻能擊敗再出補中的「活力拍檔」；上仗首次渡江，末段受催策下維持佳勢，最終擊敗「可靠大師」與「遨遊波士」，成功打開在港勝門。今仗負磅較前加重，但對手大多似是而非，應有機會再捷。對手方面，「巴閉王」近三仗均獲殿軍，上仗首次降四班，末段較為均速，最終以兩個多馬位負於「團結勇士」，但今仗排位較外，看來一位已足。

第七場三班千二米，「友愛心得」今季就曾在同程憑藉一檔優勢，最終以個多馬位擊敗「魅力寶駒」與「豐盛」等駒；今仗再次排內檔，形勢甚好跑，屬三甲之材。對手方面，「精彩駿將」近期健康已穩定，陣上亦交出高水準，雖然今仗對手轉強，但牠質新未見底，仍要重視。此外，「乘數表」近四仗轉戰谷草後，表現較前進步，牠來港前曾贏兩歲千二米膠沙地賽，賽事水準不俗，來港後減分多時，看來已屆反彈之時。

第三場 3 團結勇士 2 巴閉王 5 至合拍

第七場 3 友愛心得 6 精彩駿將 4 乘數表