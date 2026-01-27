Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「友愛心得」三甲之材

名家專欄
更新時間：17:52 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:52 2026-01-27 HKT

第三場四班千二米，「團結勇士」今季轉至鄭廄後表現愈見進步，前仗跑田草千二米僅以馬頸位負於「金多囍」，卻能擊敗再出補中的「活力拍檔」；上仗首次渡江，末段受催策下維持佳勢，最終擊敗「可靠大師」與「遨遊波士」，成功打開在港勝門。今仗負磅較前加重，但對手大多似是而非，應有機會再捷。對手方面，「巴閉王」近三仗均獲殿軍，上仗首次降四班，末段較為均速，最終以兩個多馬位負於「團結勇士」，但今仗排位較外，看來一位已足。

第七場三班千二米，「友愛心得」今季就曾在同程憑藉一檔優勢，最終以個多馬位擊敗「魅力寶駒」與「豐盛」等駒；今仗再次排內檔，形勢甚好跑，屬三甲之材。對手方面，「精彩駿將」近期健康已穩定，陣上亦交出高水準，雖然今仗對手轉強，但牠質新未見底，仍要重視。此外，「乘數表」近四仗轉戰谷草後，表現較前進步，牠來港前曾贏兩歲千二米膠沙地賽，賽事水準不俗，來港後減分多時，看來已屆反彈之時。

第三場    3    團結勇士    2    巴閉王    5    至合拍
第七場    3    友愛心得    6    精彩駿將    4    乘數表

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
6小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
9小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
7小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
9小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
8小時前