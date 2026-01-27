甜甜小記│「飛輪霸」狀態大勇

明晚快活谷賽事，出爭第九場三班千二米的「飛輪霸」在港首六戰俱跑入前五名，表現可算忠心準繩，不過上場跑沙田千二米以第十一名過終點。小記訪問「飛輪霸」馬主沈墨寧，他說：「『飛輪霸』上場表現未如理想，輝哥（姚本輝）解釋馬兒出閘欠順，沿途又被其他馬鬥燒，引起喘鳴，未盡發揮。輝哥特意安排『飛輪霸』休息了近一個月，馬兒近期狀態大勇，如果檔位理想（抽九檔），當有一定機會。」

「飛輪霸」今場初配巴度，翻查往績，巴度曾經夥拍沈墨寧以往的愛駒「飛輪閃耀」贏過三級賽莎莎婦女銀袋和精英碟，可見巴度和「飛輪」系馬主沈墨寧也很夾，雙方再度合作，巴度或可再為「飛輪」系建功。

陳嘉甜