甜甜小記│精英嘉應各寫傳奇
剛周日沙田上演兩場G1大賽，包括百週年紀念短途盃和董事盃。香港馬王「嘉應高昇」眾望所歸捧盃，成功平了前馬王「精英大師」十七連捷紀錄。
外界頗喜歡拿「嘉應高昇」與「精英大師」作比較，究竟香港賽馬史上最強的短途馬誰屬呢？潘頓認為，每人有不同意見和想法，這非常正常；而這位冠軍級騎師則覺得，「精英大師」和「嘉應高昇」分別身處不同年代，硬要攀比，對牠們都似乎有點不公平。
翻查往績，「精英大師」用了約廿八個月完成十七連勝霸業；而「嘉應高昇」則用了不足兩年時間便完成。小記認為，這也未必關乎實力分野，因為近季賽事數目較當年增加了不少，但無可置疑的是「精英大師」和「嘉應高昇」都是香港傳奇短途皇者，且同樣具代表性。小記能夠有機會親眼見證這兩匹舉世知名的良駒一步步由四班贏起，直至登上馬王寶座，也自覺很幸運呢！
另一方面，「浪漫勇士」在董事盃再次贏來有餘未盡，獎金突破2.47億，繼續成為全球最高獎金賽駒，以及12度勝出一級賽；這匹前馬王在傷癒兼做過手術後仍能重振雄風，足見鬥心相當強頑。
令人驚喜是同場的「金鑽貴人」，當日增程跑千六米放入一席亞軍，梁家俊掌控步速功力可圈可點，而文家良保養馬匹的功夫亦一流。賽後文家良指出，「金鑽貴人」今次增程而戰，乃馬主鄭明亮兒子的建議，對方認為根據馬兒血統，千六米當可扳到，而練者也認為值得一試。由此可見，鄭氏一家對愛駒的性能和脾性也相當了解呢！
陳嘉甜
