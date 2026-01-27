Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊駿數據｜黎昭昇沙田四甲馬 再出初跑谷草最叻入Q

更新時間：00:01 2026-01-27 HKT
發佈時間：00:01 2026-01-27 HKT

黎昭昇於十月二十六日憑「金創福威」勝出頭馬後，直至國際賽日，才憑「冷娃」打破悶局，而一月十八日，則憑後駒及「國千金」起孖。

本夜賽黎昭昇罕有地派馬七匹，屬季內谷草派馬最多一次，當中第七場「金創福威」，上仗於田草跑獲第四名，今戰轉往跑馬地初試蹄聲。查黎廄開倉至今，共八匹上仗於沙田跑獲前四名的賽駒，翌仗轉戰谷草，結果只有「浪漫老撾」、「寰宇豐采」及「勇霸龍」得第二，其餘全數三甲不入。

按圖睇數據：

黎昭昇開倉至今沙田四甲馬，翌仗再出初跑谷草成績。
楊駿
 

