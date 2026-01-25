廖事如神│老蔡潘頓「一起美麗」

一眾良駒於時尚賽馬日出戰，「嘉應高昇」衝擊十七連勝紀錄，「浪漫勇士」則挑戰首奪董事盃，而「遨遊氣泡」則力爭董事盃三連霸。對香港馬迷而言，能見證三匹頂級良駒同期於賽場發光發熱，實在有福。

第二場四班千二米，較多質新馬列陣，普遍狀態僅屬初起。落班的「川河石駒」值得睇高一線。此自購馬在港首仗出戰谷草一千米追入一席非易事，雖說被頭二馬拋離，但至少證明本身操控上不困難。馬匹最近兩仗轉戰田草，留後追一段均有走勢，今次初落四班即用黃智弘減磅加強威力，以其成熟程度加上班底，應具勝望。「運高八斗」雖屆中年，但仍保持一定戰鬥力，今季於三班仍兩次上名，降班強配潘頓心意明顯。「海藍寶」向來反覆，但上場突然入Q僅負，仍須提防。「迅意」型格很不俗惜受喘鳴症影響進度，初排好檔或有驚喜。

第十一場三班千六，「一定超」為四歲系列爭分成焦點，但個人對上季四歲馬「一起美麗」較有信心。後駒噸位較重兼今季續增磅，晨操所見卻不累贅兼更壯實，而因今季較遲復出，體力上略佔優；最近試大閘表現良好，今場重配贏馬拍檔潘頓，有望再添勝仗。「一定超」上仗取位欠順而僅獲第五，為爭分入四歲系列賽戰意鮮明，再邀得麥道朗策騎定拼個明白。「嘉應勇將」台型十足，外地贏過千六米，試閘表現有基本水準要留意。「包裝戰仕」初出插三班可於千八米跑近，近期再拍草閘打磨狀態，漸入佳境。



廖浩賢精選

第二場 2 川河石駒 1 運高八斗

12 海藍寶 14 迅意

第十一場 1 一起美麗 2 一定超

6 嘉應勇將 11 包裝戰仕

