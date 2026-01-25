Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬觀微全日心水│「扶搖勢勁」更剛強

名家專欄
更新時間：01:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：01:00 2026-01-25 HKT

姚本輝馬房的紐西蘭快馬「扶搖勢勁」，上仗傷瘉復出，彈甩強手，證明已完全康復。今仗列陣第十場再臨三班田草千二米，雖再次排在最外檔，但憑其質素之佳，可望克服逆境。

「扶搖勢勁」上季一直只是在泥地短途作賽，首戰配金誠剛一出即勝，且更是以兩個馬位的壓倒性優勢擊敗同齡超班馬「錶之星河」。其後重負一三五磅出賽，亦只是以一個馬位不敵孭少九磅且年長一歲的好手「天天耍樂」而已。

上季六月，此駒升班作賽，沿途走外疊望空，處境雖惡劣亦能所負不遠。賽後發現其右後腿懸韌帶受傷，停課三個月。元旦復出角逐三班田草千二米，縱使排十四檔，並初跑草地賽，但輕取路程專家「跨境寶馬」，表現突出。

「扶搖勢勁」今季四歲更趨成熟，上仗贏馬之後，有三個禮拜時間再加打磨，狀態更銳，今仗能在金誠剛胯下再添佳績。

馬觀微

