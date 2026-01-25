馬觀微全日心水│「扶搖勢勁」更剛強
更新時間：01:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：01:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：01:00 2026-01-25 HKT
姚本輝馬房的紐西蘭快馬「扶搖勢勁」，上仗傷瘉復出，彈甩強手，證明已完全康復。今仗列陣第十場再臨三班田草千二米，雖再次排在最外檔，但憑其質素之佳，可望克服逆境。
「扶搖勢勁」上季一直只是在泥地短途作賽，首戰配金誠剛一出即勝，且更是以兩個馬位的壓倒性優勢擊敗同齡超班馬「錶之星河」。其後重負一三五磅出賽，亦只是以一個馬位不敵孭少九磅且年長一歲的好手「天天耍樂」而已。
上季六月，此駒升班作賽，沿途走外疊望空，處境雖惡劣亦能所負不遠。賽後發現其右後腿懸韌帶受傷，停課三個月。元旦復出角逐三班田草千二米，縱使排十四檔，並初跑草地賽，但輕取路程專家「跨境寶馬」，表現突出。
「扶搖勢勁」今季四歲更趨成熟，上仗贏馬之後，有三個禮拜時間再加打磨，狀態更銳，今仗能在金誠剛胯下再添佳績。
馬觀微
最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
2026-01-23 18:55 HKT
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
2026-01-23 17:25 HKT
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
2026-01-23 17:13 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT