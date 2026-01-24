甜甜小記│「遨遊氣泡」狀態更提升

明日沙田長短途系列賽上演：董事盃有「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」於董事盃正面交鋒；馬王「嘉應高昇」則於百年紀念短途盃力爭追平「精英大師」17連勝紀錄。

日前小記訪問「遨遊氣泡」馬主程俊華，他說：「『浪漫勇士』是一匹千六米至二千四百米都非常出色的賽駒，今年八歲鬥心仍強，今場無論是年長馬或後起之秀如『祝願』等實力都很強，對於『遨遊氣泡』來說，無疑比前兩屆董事盃面對更大挑戰，我們和姚本輝及潘頓一直保持溝通，騎練都認為『遨遊氣泡』狀態比上仗香港一哩錦標更為提升，我們對馬兒有信心，但一切都看騎師臨場發揮。」

陳嘉甜