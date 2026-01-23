Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安三連勝靠「狼來了」

名家專欄
更新時間：00:40 2026-01-23 HKT
發佈時間：00:40 2026-01-23 HKT

田泰安周三晚策「伶俐驫駒」贏得今季第十九場頭馬，而且更連贏兩個賽日，手風逐漸轉順。周日沙田賽事，田泰安將策騎九駒，他昨晨收操後表示希望乘勝追擊，盡量爭取頭馬，其中「狼來了」和「鼓浪好友」兩駒都有備而來，希望屆時悉數取得表現。

沈廄「狼來了」上仗在港首度上名，在田草千二米後上跑第三，昨晨此駒由田泰安過檔在草地跑道快跳，周日列陣第十場三班千二米，田泰安說：「『狼來了』今課走勢輕鬆，目前應具作戰狀態。從季內賽績顯示，馬匹最近已見成熟進步，陣上開始連場走得接近，如今由我接手再跑上名路程，自然希望牠表現再進一步，全力爭取在港首場頭馬。畢竟我對牠的認知不算太充足，賽前我定與練馬師沈集成研究戰略，務求發揮出坐騎最佳水準。」

「狼來了」(圖) 和「鼓浪好友」兩駒都有備而來，田泰安希望屆時悉數取得表現。
「狼來了」(圖) 和「鼓浪好友」兩駒都有備而來，田泰安希望屆時悉數取得表現。

  
「鼓浪好友」周日將作轉投桂福特馬房後的首次亮相，列陣於第四場四班千二米，田泰安說：「『鼓浪好友』自從轉投桂福特馬房後，操練工夫重新開始，其間我親自策騎操練，感覺上馬兒的狀態循序漸進，逐漸步向佳態。『鼓浪好友』上季曾在田草千二米跑第二，所以此程應屬其射程範圍，而且目前評分亦下調至新低，希望屆時能夠發揮出實力，拼入前列最接近位置。我們亦會以今次表現，作為以後部署的參考。」
  
田泰安最後提到，「翹峯」今季早已操起狀態，而且早前已上名，即使之後再跑未能補中，但亦所負不遠，演出尚算及格，周日再跑千四米，依然以良好準備和狀態出擊，希望屆時能夠再次拼入前列。
特約記者：文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
19小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
12小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
14小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
9小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
突發
4小時前
莊臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘莊臣控股高層及分判商14人 涉外判清潔合約貪污 消息：被捕者包括莊臣CEO
社會
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
影視圈
7小時前
陳百祥驚爆梁朝偉為父續命 獲白龍王贈兩物奇蹟多活3年 張國榮離世後竟「死傷無數」？
陳百祥驚爆梁朝偉為父續命 獲白龍王贈兩物奇蹟多活3年 張國榮離世後竟「死傷無數」？
影視圈
8小時前