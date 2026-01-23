田泰安三連勝靠「狼來了」

田泰安周三晚策「伶俐驫駒」贏得今季第十九場頭馬，而且更連贏兩個賽日，手風逐漸轉順。周日沙田賽事，田泰安將策騎九駒，他昨晨收操後表示希望乘勝追擊，盡量爭取頭馬，其中「狼來了」和「鼓浪好友」兩駒都有備而來，希望屆時悉數取得表現。

沈廄「狼來了」上仗在港首度上名，在田草千二米後上跑第三，昨晨此駒由田泰安過檔在草地跑道快跳，周日列陣第十場三班千二米，田泰安說：「『狼來了』今課走勢輕鬆，目前應具作戰狀態。從季內賽績顯示，馬匹最近已見成熟進步，陣上開始連場走得接近，如今由我接手再跑上名路程，自然希望牠表現再進一步，全力爭取在港首場頭馬。畢竟我對牠的認知不算太充足，賽前我定與練馬師沈集成研究戰略，務求發揮出坐騎最佳水準。」

「狼來了」(圖) 和「鼓浪好友」兩駒都有備而來，田泰安希望屆時悉數取得表現。



「鼓浪好友」周日將作轉投桂福特馬房後的首次亮相，列陣於第四場四班千二米，田泰安說：「『鼓浪好友』自從轉投桂福特馬房後，操練工夫重新開始，其間我親自策騎操練，感覺上馬兒的狀態循序漸進，逐漸步向佳態。『鼓浪好友』上季曾在田草千二米跑第二，所以此程應屬其射程範圍，而且目前評分亦下調至新低，希望屆時能夠發揮出實力，拼入前列最接近位置。我們亦會以今次表現，作為以後部署的參考。」



田泰安最後提到，「翹峯」今季早已操起狀態，而且早前已上名，即使之後再跑未能補中，但亦所負不遠，演出尚算及格，周日再跑千四米，依然以良好準備和狀態出擊，希望屆時能夠再次拼入前列。

特約記者：文傑