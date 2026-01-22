甜甜小記│袁志堅加入馬會義工隊回饋社會

早前小記邀請巫廄「非凡豪傑」及「財富非凡」馬主袁志堅（Michael Yuen）接受訪問，暢談他對本地練馬師巫偉傑的評價和觀感。小記知道，袁志堅和其太太陳玉英（Ellen Chan）除了養馬，入馬場欣賞賽馬外，也有加入了馬會義工隊，回饋社會，希望進行身教，讓女兒明白幸福不是必然，施比受更有福的大道理。

袁志堅早年修讀香港大學經濟系時，已經開始研究賽馬，例如檔位、負磅和馬匹晨操表現等，對賽馬感到濃厚的興趣，最難得是另一半陳玉英亦熱愛賽馬，兩人志同道合。袁志堅幽默地說：「早年我們拍拖時便經常與馬主朋友入場睇跑馬呢。」袁志堅在港第一匹養的馬叫「成功財富」，對於他來說，跑馬除了是一項理想的社交活動外，也是因為馬會作為香港最大慈善機構，不斷行善。袁志堅與太太近年都加入了馬會義工隊，希望賺得財富之後，可以回饋社會，讓社會持續發展、傳承下去，這也是袁志堅伉儷養馬的其中一個原因。

袁志堅說：「香港馬會除了聘請龐大數目的職員，提供大量就業機會外，馬會也會每年捐出數百億港元回饋社會行善，致力貢獻社會，例如興建學校、醫院等，數年前疫情期間，馬會更捐了很多錢支持抗疫。馬會又會向運動員提供獎金，對推動社會運作起了重要作用。馬會組織義工隊，做了不少義務工作，對社會有幫助，很有意義呢，如果時間許可，我和太太都盡量抽時間參與，因為我們都想做一些對社會有意義的事。另外，我和太太都希望以身作則，讓女兒明白幸福不是必然，施比受更有福，希望女兒懷有善心，可以和我們一樣，把累積得來成果回饋社會。除了賽馬活動，養馬欣賞緊張刺激賽事外，馬會行善造福社群，從博彩得益中回饋社會，這和我們理念不謀而合，承同一宗旨，值得支持。」

（相片來源：馬主袁志堅提供）

剛星期日有「非凡豪傑」粉絲向馬主袁志堅送上自己畫的作品。

陳嘉甜