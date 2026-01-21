廖事如神│「星火燎原」贏在穩定

四歲系列賽續成馬迷熱話，「天星」剛戰重以主動跑法應戰大勝，「錶之宇宙」久休復出負頂磅照贏，齊為經典一哩賽添變數。尤其各位前列騎師幾乎已預約好坐騎，上述兩駒會落入哪位騎師手中，令人期待。

第五場四班泥地千二米，不少參戰馬均狀態平平。「星火燎原」狀態較為理想，兼素來發揮穩定，上場出戰同程因出閘時受阻礙，未能以最擅長的跟前跑法應戰，末段仍能步步進進逼三甲馬，實際並不失禮，今仗排一檔起步，只要如往常般跟守好位已具勝望。「旺旺嘉駒」三歲馬一出贏泥地，能力毋庸置疑，但加分負重磅怕會走樣，面臨考驗屬可爭不穩。「不勞而獲」上季新馬賽取勝後未有承接，分數逐漸回落，雖未曾於泥地上陣，但血統有泥戰根據，要防。「摯友心得」狀態進展略慢，但日漸進步且已大手減去近廿分，狀態有進隨時出冷。

第七場四班泥地一哩，選馬範圍較闊。「加州星馳」不易駕馭，轉配潘頓可理解，早前親自試閘時操控上明顯好轉，馬匹上季仍未成熟已贏馬，今季更曾於同程輸短距離，本身成熟有進兼狀態全面踏入正軌，再捷指日可待。「開心宇宙」經過減分程序後站穩陣腳，今季四戰三度上名甚準繩，雖未曾跑過泥地，但試泥閘走勢佳，料可應付。「川河型駒」則較反覆，上仗遇慢步速兼讓「巧眼光」九磅而屈居亞軍，尚可接受，今次狀態更進一步可反先。「巧眼光」上場雖受惠慢步速，但仍處反彈軌跡，配腳一席要預。

廖浩賢精選

第五場 2 星火燎原 1 旺旺嘉駒

5 不勞而獲 10 摯友心得

第七場 8 加州星馳 4 開心宇宙

5 川河型駒 6 巧眼光

