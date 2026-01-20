Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡爾心水│「旺旺嘉駒」好開繼續

名家專欄
更新時間：19:16 2026-01-20 HKT
發佈時間：19:16 2026-01-20 HKT

跑馬最怕一樣嘢，就係追寶尾。贏完一場之後，下場好似馬王咁落飛，不論賽果係點，已經輸在注碼同心態上。不過今次情況唔同，第五場「旺旺嘉駒」係可靠對象，從上仗嘅餘勢分析，同埋匆匆報名去睇，明顯係有心再下一城。卡爾判斷佢至少值三班中級，廖康銘相隔兩個禮拜即刻再部署，馬房今日亦強兵列陣，睇落陣容似樣。

卡爾一向強調，真正值得跟進嘅，從來唔係一場馬，而係一條線索。近期廖康銘好多好嘢益希威森，反而契仔霍宏聲無咩着落。跟住呢條水繼續刨，似長跑長有。

今次「旺旺嘉駒」孭重磅，但贏完加分都仲喺四班，仲要排靚檔。呢次馬會開倉，經濟前景唔明朗之下，投注賽馬感覺比投資股票更加穩妥。次選「星火燎原」，四班惡，次次都敲門；「運來伍寶」例追一段，今次有機會出閘後走生位，假如玩大彩池必須兼顧。雖然心水就提供三匹，不過泥地跑道特性統一，要臨場摸索，非賽前單靠分析能完全掌握。

第一場    5    機械騎士    12    快馬加鞭    11    銀亮濠俠
第五場    1    旺旺嘉駒    2    星火燎原    4    運來伍寶

