馬觀微全日心水│「熾烈神駒」好事頓成

沈集成馬房的五歲馬「熾烈神駒」，上仗角逐三班泥地千二米，雖然只能取得一席第三名，但表現突出。今仗列陣第八場再戰同一路程，配潘頓，將能有更出色的發揮。

「熾烈神駒」今季向泥地發展，九月十四日由潘頓執韁出戰千二米，一擊即中，初顯不俗的泥地性能。其後升班跑勝程，在金誠剛胯下殺入Q腳，只是不敵在三班泥地一再上名的「勁先生」而已，證明在班次上依然頗具競爭力。

十一月底，「熾烈神駒」易配麥道朗捲土再來，排一檔，本是爭勝良機，奈何當日跑道內欄欠佳，此駒沿途走不利地，末段不敵三匹排最外檔的強手，表現並不失色。上仗再臨同程，排十一檔，是日場地卻利內欄前置，此駒沿途留得後且蝕位多，末段只是輸給兩匹走位理想得多的好手，敗不足辱。今仗，檔位內移至六檔，可望在贏馬拍檔胯下收復失地。

馬觀微