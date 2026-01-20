Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「穿甲戰鷹」形勢造就

今季泥賽成績最佳的練馬師是廖康銘，曾七度獲勝，緊隨其後是六W的沈集成，而希斯與鄭俊偉各贏三場。今期廖康銘出馬七匹，當中「精英雄心」已報名遠征杜拜，因此今仗必拼盡求提高獲選機會。除了「精英雄心」，廄侶「旺旺嘉駒」上仗初出即輕勝，今仗再戰勝途，連捷機會亦高。

第八場「穿甲戰鷹」今季六戰獲三殿一第五，表現算穩定，現評分看似無甚優勢，但今仗負磅最輕，同場也有「手到齊來」、「熾烈神駒」與「勝萬金」等前置型馬，賽事步速應頗快，對其後追應有利，值得一試。

沈集成今次派十駒出戰，第二場「贏得爽」季內第二仗跑泥地千二上名，雖然落後頭馬「日日獎」甚遠，但至少證明泥地性能尚佳，其後增程儘管未能構成任何威脅，惟走勢並非一無是處。今仗重戴眼罩，加上麥文堅剛戰已開齋，已有留意價值。對手方面，「紅旺繽紛」轉至韋廄後兩度試閘，走勢明顯較前集中，今仗大幅改動配備，若能輕鬆領放也有力一爭。

第二場    5    贏得爽    12    紅旺繽紛    8    悠悠乾坤
第八場    12    穿甲戰鷹    3    德心知遇    4    風火輪

