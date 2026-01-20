Dickson心水│「花果猴王」飛到馬到

剛周日沙田賽果證實了一件事，只要在元旦賽日稍為交出追勁之馬，再出都有好表現，當中「活力拍檔」補中，「最好玩」、「黃金騎士」和「閃光燈」入Q，稍後再遇在元旦後追不俗的馬，值得留意。

第三場四班泥地1200米，「花果猴王」上仗跑同程離奇有飛，近九戰都十倍以上，當時隔晚竟得四、五倍，最終以八倍入Q，雖然輸給頭馬「旺旺嘉駒」一乘許許，但當日賽道不利後上，「花果猴王」卻如飛殺上，今次換布文再搏一次，隔晚是三倍大熱，料有力補中。

第七場四班泥地1650米，眾所周知「天威」是泥地好手，上仗在元旦轉戰田草短途，無非為減分落班，但亦能於當日交出追勁，今次落班轉跑泥地，應該準備郁手！

第三場 6 花果猴王

第七場 1 天威