Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「花果猴王」飛到馬到

名家專欄
更新時間：19:13 2026-01-20 HKT
發佈時間：19:13 2026-01-20 HKT

剛周日沙田賽果證實了一件事，只要在元旦賽日稍為交出追勁之馬，再出都有好表現，當中「活力拍檔」補中，「最好玩」、「黃金騎士」和「閃光燈」入Q，稍後再遇在元旦後追不俗的馬，值得留意。
第三場四班泥地1200米，「花果猴王」上仗跑同程離奇有飛，近九戰都十倍以上，當時隔晚竟得四、五倍，最終以八倍入Q，雖然輸給頭馬「旺旺嘉駒」一乘許許，但當日賽道不利後上，「花果猴王」卻如飛殺上，今次換布文再搏一次，隔晚是三倍大熱，料有力補中。

第七場四班泥地1650米，眾所周知「天威」是泥地好手，上仗在元旦轉戰田草短途，無非為減分落班，但亦能於當日交出追勁，今次落班轉跑泥地，應該準備郁手！

第三場    6    花果猴王
第七場    1    天威

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
10小時前
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
01:00
日本阿蘇火山直升機尋回墜毀機體 機師2男女台灣遊客情況未明
即時國際
2小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
6小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
7小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
即時娛樂
7小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
10小時前
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
6小時前