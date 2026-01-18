Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「喜慶寶」夠熟即食

日前到澳洲出席神奇百萬拍賣會，有幸與拍賣會的主理人及牧場代表交流。本港無育馬業，一直要靠進口馬來港服役。此行雖然行色匆匆，但能了解到當地育馬者的育馬方針，確實獲益良多，望日後可多到外地增廣見聞。

第三場三班一千米，兩匹初出馬均備受注目。當中「三甲之星」已有足夠打磨，初出或可一鳴驚人。桂福特今季開倉的成績絕不失禮，出馬次數現時仍為最少，但勝出率卻與前列倉主甚接近。「三甲之星」是其麾下首匹自購馬在港初出，來港後適應甚快，可為馬房省招牌。「會長之寶」為此程好手，今季雖然分數略飽和，但於同程一再上名，近期操練無大變化，狀態維持得理想兼排檔仍好，要爭一席非難。「俏眼光」今季出道已兩捷，蔡約翰不急於安排增程，上場負頂磅而輕勝，居三班仍可爭。「魅力寶駒」勝在襟跑，評分處新低或有驚喜。

第五場四班千二米，初出馬「喜慶寶」來港時已令我印象深刻，既台型十足，拍跳及試閘表現均流露上佳鬥心，表現出前速度不俗之餘，兼後勁凌厲。翻查血統，發現同母馬成功率頗高，料有一定能力，縱然今仗排十四檔起步，但論潛質及適應速度，隨時殺低對手。「快樂神駒」初出放入一席，以巴西自購新馬而言不失禮，熱身後力度有進兼檔位內移，有權補中。「凱旋王者」上仗回師此上名路程又入三甲，仍須提防。「爆竹」上場增程至千四米，因無遮擋走外疊才乏力，開氣後跑千二米隨時變身。

第三場    3    三甲之星    2    會長之寶
    4    俏眼光    6    魅力寶駒
第五場    6    喜慶寶    3    快樂神駒
    11    凱旋王者   12    爆竹

