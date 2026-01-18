Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「哥倫布」試準出擊

名家專欄
更新時間：02:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-18 HKT

剛周三於《賽馬日在線》曾提及現居練馬師榜前列的方嘉柏，一些以往四班也難贏分子如「精彩駿將」及「三軍勇將」，現居三班也都接連落飛攻堅且有表現，除了馬兒今季特別勇銳外，似乎欲爭冠軍的廄主有意把子彈盡用一時。

是日兩組拆開兩組三班千四，第九場只得一匹「會當凌」屬新勝馬，但今仗初升三班遇考驗；此外，其餘有季內三甲賽績馬匹只得兩匹，故今場水準相對第十場稍差。

所以想敲一匹預期半冷門的「哥倫布」，今季復出初跑谷草，埋門落重飛但跑來只近而無太大威脅；不過，最近兩仗表現有點起色，先是207場次蝕不利追步速，然而同場齊有追勢的「大眾福星」及「豐辰」翌仗均可跑入三甲。

上仗「哥倫布」改用前置跑法，雖然步速上有利，但同場前置馬「嘉應奇兵」、「小鳥天堂」以及「確好運」翌仗也可跑入三甲甚至贏馬；換句話說，陣上試前試後的牠近仗均在賽事水準不俗的賽事中競跑。拼後隨即往從化作小休及操練，埋門草地連番快跳，評分在降班邊緣仍動作多多，可爭特別獎金的牠，今仗可先跟一注。

波仔靈活玩過關提供：

第五場 WP    6
第六場 二重彩    2 複式膽拖 1 3 5 12
第九場 WP    13
混合過關三串七    共80注

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
11小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
6小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
10小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
17小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
9小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
14小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
6小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
17小時前