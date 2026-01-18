波仔至醒靈活玩│「哥倫布」試準出擊

剛周三於《賽馬日在線》曾提及現居練馬師榜前列的方嘉柏，一些以往四班也難贏分子如「精彩駿將」及「三軍勇將」，現居三班也都接連落飛攻堅且有表現，除了馬兒今季特別勇銳外，似乎欲爭冠軍的廄主有意把子彈盡用一時。

是日兩組拆開兩組三班千四，第九場只得一匹「會當凌」屬新勝馬，但今仗初升三班遇考驗；此外，其餘有季內三甲賽績馬匹只得兩匹，故今場水準相對第十場稍差。

所以想敲一匹預期半冷門的「哥倫布」，今季復出初跑谷草，埋門落重飛但跑來只近而無太大威脅；不過，最近兩仗表現有點起色，先是207場次蝕不利追步速，然而同場齊有追勢的「大眾福星」及「豐辰」翌仗均可跑入三甲。

上仗「哥倫布」改用前置跑法，雖然步速上有利，但同場前置馬「嘉應奇兵」、「小鳥天堂」以及「確好運」翌仗也可跑入三甲甚至贏馬；換句話說，陣上試前試後的牠近仗均在賽事水準不俗的賽事中競跑。拼後隨即往從化作小休及操練，埋門草地連番快跳，評分在降班邊緣仍動作多多，可爭特別獎金的牠，今仗可先跟一注。

波仔靈活玩過關提供：

第五場 WP 6

第六場 二重彩 2 複式膽拖 1 3 5 12

第九場 WP 13

混合過關三串七 共80注