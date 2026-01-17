卡爾心水│「火焰閃爍」化繁為簡
更新時間：17:19 2026-01-17 HKT
發佈時間：17:19 2026-01-17 HKT
發佈時間：17:19 2026-01-17 HKT
同各位馬迷闊別兩年，卡爾捲土重來，從來都話天下無不散之筵席，今期又再入席。近來卡爾喜事比較多，經常參與朋友婚禮，第一道菜通常都係乳豬，唔知幾時開始，酒樓好鍾意搞呢幕乳豬出場，全場的士高咁眨下眨下，興之所致今期推介尾場「火焰閃爍」。
「火焰閃爍」論馬固然好，今次回師首本路程，配贏馬拍檔田泰安，有力還盅。此外，留意到呢場人事變動頗為複雜，蔡明紹上場贏「錶之宇宙」，今場就騎「劍飛聲」；潘頓要「錶之宇宙」而放棄「火焰閃爍」。雖然故事可解釋為「火焰閃爍」棄潘頓而要田雞，潘頓繼而強搶「錶之宇宙」，所以蔡明紹無奈策騎「劍飛聲」。單打混戰一輪也沒相干，因為卡爾還是喜歡化繁為簡，馬膽固然揸「火焰閃爍」，配腳則選「幸運派彩」與「嘉應奇兵」，各位馬迷贏多點！
第八場：8偵探傳奇、11金創福威、4志滿同行
第十一場：7火焰閃爍、2幸運派彩、3嘉應奇兵
