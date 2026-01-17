Dickson心水│「哥倫布」強組精品

希威森在港發展數年，剛周三憑「勁速威龍 」攻下三級賽一月盃，在港首嚐勝出級際賽的滋味。這位三屆南非冠軍騎師初來港時，成績僅一般，其後曾赴日本客串，再返回南非重奪冠軍騎師寶座後，才捲土重來香港。

早年希威森最擅長策騎領放馬，一放到底的場面屢見不鮮；然而近季靠領放的勝仗明顯減少，風格已轉變。而一月盃一役他盡顯功力，末段從馬群中取位上前，輕鬆突圍而出，展現出色的判斷與爆發力。過終點一刻，他難掩興奮之情，難怪賽後喜形於色。這場勝利不僅證明其實力，更有望吸引更多支持，期望他能維持穩定演出，在香港繼續發光發熱！

今次希威森策八駒出戰，最有機會獲勝的應數第十場「同心同樂」。此駒今季曾在他胯下以全程領放姿態擊敗「勇冠群英」等駒，雖然賽事水準未必高，但馬兒翌仗表現亦見穩定。此駒跑法主動，現況亦佳，若能把握起步並輕鬆領放，或能再次製造驚喜。對手方面，「非凡豪傑」近兩戰均以短距離僅敗，略為欠運，現居三班仍有一些上升空間，今次排黃金一檔甚好跑，勝望亦高。此外，「天星」連場表現令人失望，今仗改用不時與希斯合作取得成功的艾道拿，不能掉以輕心。

第十一場「紫荊盛勢」在港第二仗即告上名，翌仗亦僅以兩個多馬位負於佔有步速之利的「寶進」，表現亦可。上仗首次增程跑千四米，末段走勢強勁，可惜最終僅以鼻位負於「一生好彩」。如今相隔一周再戰，狀態仍然勇銳，儘管首戰千六米，但觀其腳法亦應合適，可望收復前失。對手方面，「嘉應奇兵」上季三捷，能力早已證明，今季三戰亦兩度上名，與「紫荊盛勢」一樣，今仗也是初跑千六米，但其母系血統具有力長，加上排位理想，也要兼顧。此外，「智多多寶」上仗在強手林立的情況下僅負兩個馬位，表現較前進步，亦可作配。

第十場：4同心同樂、1非凡豪傑、3天星

第十一場：9紫荊盛勢、3嘉應奇兵、14智多多寶