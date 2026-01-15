Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│袁志堅欣賞巫偉傑兩大優點

「非凡」系馬主袁志堅（Michael Yuen）目前除了與太太陳玉英（Ellen Chan）養有「財富非凡」外，還有巫偉傑練馬師團體馬「非凡豪傑」。袁志堅的兩匹愛駒都交由巫偉傑訓練，可見他對這位本地練馬師甚為支持。

小記訪問袁志堅，他說：「我欣賞巫偉傑有兩大優點，第一是練者具有耐性；第二是願意與馬主作良好的溝通。巫偉傑與馬主溝通得非常好，而且比較仔細，例如會詳細交代馬兒的狀況。我目前有兩匹馬交由巫偉傑訓練：『非凡豪傑』和『財富非凡』，其中後駒在七月底抵港，馬兒比較幼嫩，相對脾氣比較大，情緒容易波動。巫偉傑對『財富非凡』很有耐性，練者更親自為馬兒沖涼，由此可見他練馬很細心，很重視每一項細節。」

袁志堅透露，「財富非凡」來港後試過五課閘，但成熟未足，走勢稚嫩，巫偉傑落足心機，嘗試以不同方法調教，務求令馬兒放鬆去跑，例如透過試閘教馬；又邀請不同騎師以不同的韁繩去教馬。袁志堅說：「『財富非凡』上場在港第一次出賽，馬身濕透，臨場情緒非常緊張，可能牠仍然是小朋友，面對陌生環境感到手足無措，在調較這匹質新馬過程中，巫偉傑投放了不少耐性，循序漸進地教導馬兒。我相信『財富非凡』的質素不錯，希望在巫偉傑的悉心訓練和照顧下，將來可以成材。」
袁志堅指出，「非凡豪傑」和「財富非凡」的性格大有不同，他說：「『非凡豪傑』好乖，好馴順；與『財富非凡』性格相異，巫偉傑熟習每匹馬不同的脾性，編排最合適的操練方法，安排牠們出賽，我相信這與巫偉傑在香港馬圈浸淫時間長，磨練出來的深厚練馬功力和專業有關。」

陳嘉甜

