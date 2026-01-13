波仔至醒靈活玩│「好精神」明刀明槍

近日馬迷最熱切討論的話題，自然是潘頓幸福的煩惱，皆因於下月初的經典一哩賽，他有多匹優秀坐騎可以選擇，但看報道潘一哥對於巴西賽駒「睿盛人生」情有獨鍾，所以「白鷺金剛」、「小鳥天堂」接下來四歲系列賽的帥權，已分別落在布文及何澤堯手上；雖然潘頓心有所屬，但後兩駒，甚至是「美麗星晨」的實力也在伯仲之間，故此今屆的四歲賽甚值得期待。

今晚四班千二又拆開兩組，當中第六場有不少具前速的參戰馬列陣，預計早段應有正常甚至偏快步速，筆者較喜歡同程曾取一冠一季的「好精神」，出自季初強組017，其後出戰057場次，在三甲馬完全操控步速之下，也能交出最快末段追回一席殿軍，反映早已具備良好作戰狀態。

然而，看重「好精神」是前仗田草千二米，皆因該仗屬前慢後快的不利追步速，但牠仍可從後列位置追入一席亞軍；再看同場「加州本事」、「遨遊波士」以及「佳運發」，之後紛紛轉戰谷草也可入三甲甚至贏馬，這席亞軍水準必須調升。今仗「好精神」擁出賽保護權兼回配贏馬拍檔艾兆禮，部署明刀明槍。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 Q/PQ 3 膽拖 1 2 4

第四場 WP 11

第六場 二重彩 9 複式膽拖 1 4 7 8

混合過關三串七 共188注

