馬觀微全日心水│「勁沙塵」換人更塵

更新時間：01:00 2026-01-14 HKT
發佈時間：01:00 2026-01-14 HKT

廖康銘馬房的「勁沙麈」，上仗首度移師谷草角逐三班谷草一六五○米，雖然只是取得一席第三名，但表現毫不遜於頭兩名有路程經驗的好手。今仗，列陣第五場再臨同程，易配潘頓，排第三檔，可望收復失地。

「勁沙塵」上季多次入Q，頗具鬥心，只是一直未能敲響勝利之門。踏入今季，馬兒更趨成熟，季初就在四班及三班田草千四米連下兩城。隨後增程兩戰三班田草千六米，均能在賽事水準較高的場合殺入三甲，戰鬥力持續提升。

上仗，「勁沙塵」初跑三班谷草一六五○米，排八檔，在何澤堯胯下被留在大後方，處境十分被動之下，末段仍能後上取得一席接近的第三名，並交出全場最快的末段時間，充分展示出具問鼎的能力。賽後，有超過一個月的時間回氣及再作打磨，今仗捲土再來，檔位內移，沿途不會再留在大後方，將能大派用場。

馬觀微

