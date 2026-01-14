Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「寶成智好」鍾情一檔

名家專欄
更新時間：02:00 2026-01-14 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-14 HKT

潘頓於經典一哩賽情歸何處為城中熱話，最後選擇掛頭牌的「睿盛人生」。過往潘頓於四歲系列首關均傾向選擇較具長力的賽駒，務求於三關賽事均能保持競爭力，今年亦不例外。四歲系列愈來愈接近，期待一眾新星大放異彩。

第三場四班千二米，此組大多為在港處女馬。東廄「寶成智好」起初由姚本輝訓練，可惜來港後不幸受傷，才轉至告東尼馬房，成熟程度固然未夠，但試閘中已數次憑蠻勁追近，結果上仗初出亦以類似形式追近，造出全場最快末段而力迫四班實力馬「加州本事」，時間亦比同日其餘兩組快；今次喜獲一檔有莫大幫助，有望補中。「幸運星球」跑法主動，班底亦較高，降班遇拆組頗具威脅。「機不可失」連續兩場於同程接近，近期操練積極，晨課狀態顯著提升。「踏雪尋梅」上場直路上內閃難騎仍與四班略超的「鈁糖武士」串Q，證明有能力一爭。

第五場三班一哩，廖廄「勁沙塵」今季非常準繩，上場國際騎師錦標賽場合中，因受制外檔留至最後，際遇仍造出23秒內的末段如飛殺上，僅獲第三而表現出色，今次初配潘頓加上檔位內移，值得信賴。「膨才」初跑谷草試出彩虹，於215場次輕取一眾谷中能手，上仗增程至千八表現走樣，現跑一哩應最合發揮。「銀亮奔騰」今季三仗取得1W2Q，日漸進步，可惜贏馬加分後排十二檔，形勢並不理想，但配腳仍要預一席。「爆笑」今季大熟大勇，近兩場均排外檔，今次排八檔若能沿用贏馬跑法，仍不容忽視。

廖浩賢精選
第三場    2    寶成智好    1    幸運星球
    3    機不可失    4    踏雪尋梅
第五場    6    勁沙塵    1    膨才
    3    銀亮奔騰    7    爆笑

