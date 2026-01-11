馬觀微全日心水│「白鷺金剛」同齡揸莊

廖康銘馬房的四歲精英「白鷺金剛」，上仗增程角逐三班田草千六米，能以輕鬆姿態問鼎，初顯跑中距離的威力。今仗列陣第十場再戰同程，雖然孭頂磅，但面對一眾同齡馬，且再次排中內檔，可望在布文胯下增添佳績。

「白鷺金剛」在上季尾及今季初，共三次出戰嫌短的田草千二米，均能在惡劣形勢中上名，鬥心十分頑強。其後在十月一日增程角逐田草千四米，追勁之餘更有用武之地，能連下兩城，而且贏來大把在手。

上仗，「白鷺金剛」首度挑戰田草千六米，沿途中置，走勢乖巧，轉入直路後能以勁勢拋離對手。該役輸近兩個馬位跑第二的「開心勇駒」，上周日在同程即能補中，由此可知「白鷺金剛」跑中距離的分量。

上仗之後，「白鷺金剛」有三個禮拜時間再加打磨，進度理想。今仗再次排第三檔，陣上應可慳位推進，轉入直路後，將能再展所長。

馬觀微