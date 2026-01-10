Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖馬龍心水│「弦力寶」排二檔補中

名家專欄
更新時間：18:48 2026-01-10 HKT
發佈時間：18:48 2026-01-10 HKT

馬場凱旋門附近的欄邊位置，常見馬主為愛駒勝出賽事而興奮大叫，不過贏家隔籬的馬主們，只得沉默與落寞。彼此間似乎有着默契，因為大家都明白勝敗乃兵家常事，祖馬龍從未見過勝負兩家馬主對罵，唯獨有時面對馬匹或騎師發揮未盡人意，反而會異口同聲指責。

第七場「弦力寶」前仗大熱門塞車，完全無跑過，鞍上人自然被鬧；上場再次成熱抄外疊衝，卻遇上完美際遇嘅「寶進」而屈居第二，雖然潘頓無再被鬧，但冠軍騎師總有鬥心，賽後被傳媒捕捉到佢黑面鏡頭。今場「弦力寶」排二檔，先天條件良好，阿蔡在聖誕之後連日開工，今次係補中良機。

「錶之極光」啱啱贏完，打茅波轉彎頂咗「天星」出去，今場排檔更佳，唔排除贏完再贏；「關鍵所在」上場被對手燒乾，末段大幅轉弱，今次有機會單騎領放時變身！

第四場：2戀愛狂、5星運少爵、14競駿天下
第七場：6弦力寶、4錶之極光、2關鍵所在

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動 網民：好人難做｜Juicy叮
執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動 網民：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
4小時前
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
2026-01-09 20:00 HKT
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
11小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
11小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
又有連鎖酒樓長腳蟹減價 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5間分店有得食
又有連鎖酒樓長腳蟹減價 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5間分店有得食
飲食
7小時前