祖馬龍心水│「弦力寶」排二檔補中
更新時間：18:48 2026-01-10 HKT
馬場凱旋門附近的欄邊位置，常見馬主為愛駒勝出賽事而興奮大叫，不過贏家隔籬的馬主們，只得沉默與落寞。彼此間似乎有着默契，因為大家都明白勝敗乃兵家常事，祖馬龍從未見過勝負兩家馬主對罵，唯獨有時面對馬匹或騎師發揮未盡人意，反而會異口同聲指責。
第七場「弦力寶」前仗大熱門塞車，完全無跑過，鞍上人自然被鬧；上場再次成熱抄外疊衝，卻遇上完美際遇嘅「寶進」而屈居第二，雖然潘頓無再被鬧，但冠軍騎師總有鬥心，賽後被傳媒捕捉到佢黑面鏡頭。今場「弦力寶」排二檔，先天條件良好，阿蔡在聖誕之後連日開工，今次係補中良機。
「錶之極光」啱啱贏完，打茅波轉彎頂咗「天星」出去，今場排檔更佳，唔排除贏完再贏；「關鍵所在」上場被對手燒乾，末段大幅轉弱，今次有機會單騎領放時變身！
第四場：2戀愛狂、5星運少爵、14競駿天下
第七場：6弦力寶、4錶之極光、2關鍵所在
