Ian心水│「機械之星」熱都要捧

今季賽事已展開四個月，練馬師爭霸戰激烈非常。方嘉柏目前憑一場頭馬優勢，暫時領先廖康銘、沈集成、大衛希斯，以及近來攻勢持續的蔡約翰。另邊廂，僅有四十匹馬的徐雨石，目前錄得十一場勝仗，距離上岸僅差三W，以其有限的養馬量而言，表現堪稱出色。

踏入一月，正是各四歲精英爭奪四歲馬系列參賽資格的關鍵時刻。目前評分最高的兩匹四歲馬是「顏色之皇」與「錶之星河」，雙雙皆善跑短途；至於「數字天文」、「睿盛人生」與「白鷺金剛」則在一哩或以上路程已展現不俗實力。今期賽事將有多匹四歲馬開上戰陣，力求取得打吡大賽入場券，這些新世代明星馬的發揮，馬迷要密切關注。

文家良季初憑「自強不息」揚威韓國，及後馬房成績亦穩定，今次賽事出馬五匹，第五場「機械之星」至今兩戰均所負不遠，上仗臨場備受追捧，可惜最後四百米嚴重受困而未能望空，結果跟跑而回，今仗改配潘頓，希望賠率不要太乏味，實屬馬膽之選。對手方面，「競駿勇士」近兩仗增程至一哩，走勢尚可，今仗縮程跑千四米，競駿會旗下賽駒於競駿會盃賽馬日登場，當然不能忽視。此外，「久久為軍」上仗如非留得太後，可望構成更大威脅，今仗排位較外，除非步速極慢，否則有力再次衝上。

第七場「錶之極光」自轉至新馬房後，六戰取得兩冠三亞一第五，悉數獲得獎金，雖然評分已由季初的五十四分升至七十一分，但看牠上仗贏馬姿態，明顯仍有進步空間，必須重視。對手方面，「弦力寶」上仗大部分時間望空競跑，末段僅以一馬頸位負於佔有步速之利的「寶進」，表現甚佳，今仗應可收復前失。此外，「星月飛雲」質素尚新，經過兩仗熱身後，狀態較前為佳，儘管負上頂磅，但級數較高，仍要兼顧。

第五場：5機械之星、14競駿勇士、1久久為軍

第七場：4錶之極光、6弦力寶、1星月飛雲