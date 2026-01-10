Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│鐵三角固若金湯

前三屆香港馬王「金鎗六十」 的馬主陳家樑，近日有新馬到港，正是烙號L306的愛爾蘭PPG；由於此馬沒有交予「金鎗」鐵三角之一的呂健威訓練，反而交予方嘉柏主理，陳家樑與威哥關係生變的傳聞甚囂塵上，而陳家樑有份的團體馬「笑傲江湖」則一直隸屬呂廄。

早前外間有指，由於「金鎗武士」及「金鎗大俠」未能延續佳績，後駒更加未跑過便退役，因此陳家樑改為支持方嘉柏。對於與威哥不和傳聞，陳家樑一笑置之，也耐心向小記講解：「其實真是威哥（呂健威）爆倉，所以收唔到。威哥太好人，不好意思開口叫馬主把旗下馬轉倉或退役；而我當然也不會迫威哥一定要收我的新馬。事實上，我自己及團體未來將都會有新馬陸續到港，屆時都需要和更多馬房合作，威哥也不可能只招呼我的旗下馬。」

陳家樑、呂健威和何澤堯這個華人鐵三角組合，合作「金鎗六十」取得空前成功，牠是本港賽馬史上唯一的三屆馬王，也是本港贏得最多頭馬的良駒。「金鎗」鐵三角取得輝煌成就，關係同樣固若金湯；就小記所知，陳家樑、威哥及何澤堯彼此互信，且極有默契，毋須多言已知彼此想法，一切盡在不言中。「早前有報道指我因為『金鎗大俠』未出賽便要退役，所以與威哥關係生變，所以今次我的新馬『金鎗寶駒』（L306)才交由方嘉柏訓練，這根本這不是事實。不過，之前我選擇不作任何回應，全因這個圈子向來少講為妙，以免傳出更多不實謠言。」陳家樑續說。

陳嘉甜

