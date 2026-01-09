希威森早前連贏三個賽馬日後，於剛周三谷中夜賽交白卷，未能延續勝纜，幸好周日沙田賽事，其八匹坐騎不乏實力馬，有望再度取得頭馬進帳。他昨晨收操時透露，對「迅意」和「高高至高」的機會最感樂觀。

「迅意」今季四歲步入成熟期，所以跑過兩場熱身後，上場便交出接近表現。

韋廄「迅意」上仗在田草千二米後上跑第四，明顯較前進步，周日再夥拍希威森上陣，騎者說：「『迅意』今季四歲步入成熟期，所以跑過兩場熱身後，上場便交出接近表現。賽後牠操練正常，狀態和成熟程度都應續有進展，今次再跑同程，對手實力並非太強，倘若牠維持進步並跑出應有水準，已有足夠條件走入前列，甚至爭取勝利。」

希威森指「高高至高」(圖) 目前進度良好，跑千六米定合適，只要體力及時回復，便有望殺入戰團，爭取最佳位置。

廖廄「高高至高」上周日於田草千六米跑第三後，周日匆匆再戰同程，初接手的希威森表示馬匹上仗只落後於頭馬「開心勇駒」兩個半馬位，表現不差，惟今次跑四歲條件限制賽，跟多匹實力甚強的同齡質新馬同場，爭勝難度不低。不過，希威森指「高高至高」目前進度良好，跑千六米定合適，只要體力及時回復，便有望殺入戰團，爭取最佳位置。

特約記者：文傑