甜甜小記│黃嘉雯美貌與知識並重

名家專欄
更新時間：01:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：01:00 2026-01-08 HKT

香港賽馬已有逾百年歷史，雖然歷史悠久，但一直不乏年輕一代參與，圈中更有不少年輕馬主。由資深練馬師徐雨石訓練的「丞匡掠影」及「飛馬座」，團體馬主成員當中便包括2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）；香港賽馬正正需要更多年輕馬主加入，推動賽馬年輕化，令此項傳統運動得以傳承。

港姐冠軍黃嘉雯（圖）是圈中年輕一代馬主，她與一班志同道合熱愛賽馬的年輕朋友包括「陶夢成真」馬主陶樺瑋和其太太陳綺翹、陳思浩、陳艷燕等組成獎金獵人團體，養有「飛馬座」；另外，黃嘉雯也養有團體馬「丞匡掠影」。

小記訪問靚女馬主黃嘉雯，她對賽馬的熱誠源於馬術。黃嘉雯說：「我曾經學習騎馬，一直對馬術運動深感興趣。我的一些好朋友例如陶生（陶樺瑋）等都是馬主，於是便加入成為馬主一分子。這次養馬體驗，令我發現養馬其實有許多東西需要學習，這是一個良好的契機，給予我一個很好的學習機會，去深入了解馬匹，包括如何揀選一匹馬的知識等，而馬匹的脾性又各有不同。」

「自從做了馬主之後，我學習到不少有關賽馬和養馬的知識，之前我從未接觸過；而在學習的過程中，又發掘到不少樂趣，令我樂在其中。日後我會加倍努力，希望將來有機會以個人名義養馬。」黃嘉雯續說。

對於不少馬主來說，賽馬是一項理想的社交活動，「飛馬座」出賽時，小記都見到陶樺瑋和其太太與黃嘉雯等一班馬主團體成員抽空入場，一起為愛駒打氣，親身感受賽事的刺激，這也是賽馬其中吸引之處呢！

（相片來源：馬主提供）

陳嘉甜

