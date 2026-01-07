Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「自動自覺」全面進步

更新時間：02:00 2026-01-07 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-07 HKT

早前傳出「祝願」將配巴度出戰董事盃，霍宏聲又失一駒帥權。聲仔年僅廿四歲，在港不知不覺已度過四個寒暑，今季接連失去多駒帥權，無疑打擊甚大。但強如潘頓初來港時亦飽經挫折，希望聲仔能盡早振作，自強不息。

四班千二拆三組，第二場中，「自動自覺」較可靠。誠然155場次的贏馬水準未必太高，但這匹北半球馬剛轉四歲愈趨成熟，而開齋後狀態未有回落之餘更有進展，體重不跌反升愈見身壯，相信已全面上軌道，有望穩步上揚，今仗強配潘頓兼排黃金一檔，值得睇高。「天下寵兒」能力大致見盡，但至少今季成績回穩，評分逐漸回落兼排二檔，可爭位置。「翠湖烈風」季內初出贏得出色，上場受制大外檔而追不及，今續排外檔，望巴度能把握發力點。「電玩精英」重投韋廄狀能已及水準，評分處新低防反彈。

第八場三班千二。伍廄「太子」今季出道已能於此程跑近，暫時缺點為前速較慢，導致時常姍姍來遲，上仗配紀仁安一役，此問題表露無遺，惟今次賽前再試大閘的走勢不俗，相信艾兆禮已熟習馬性，只要能把握頭段，有望取得在港首捷。「椒椒醒」上季於同程豪取三捷，雖直路上常出錯腳，但近來此毛病得以改善，現時評分確未算有利，但論準繩度居此仍有力一爭。「撼天鐵翼」早前驗出心律不正，但休息一段時間後，復操表現無走樣，以現時評分加體力優勢可跑近。「好節拍」健康重拾正軌，今仗有進步空間的對手不多，亦要提防。

廖浩賢精選

第二場    3    自動自覺    6    天下寵兒
    7    翠湖烈風    11    電玩精英
第八場    9    太子    2    椒椒醒
    3    撼天鐵翼    12    好節拍

