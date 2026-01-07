亨利拆局│練馬師王吼蔡約翰

近三次賽事打疊跑沙田，無獨有偶，封王練馬師都是埋單30分，成績毫無特別，尤其近兩次皆跑十一場，計水準甚至偏低！但無論如何，蔡約翰踏入新年即回勇是事實，佢連續兩期起孖兼封王，終於回復大倉本色，馬房攻勢方興未艾，估計應續有下文。

今期蔡約翰出馬七匹，特點是多駒賽績都有谷草根據，既然認定蔡廄馬全面復甦，就算佢谷草封王機率稍低，若換來合理賠率的話，仍有可博之道。進取一點，可留至第五場賽前才落注走地盤，有望得到更佳分頭。

重點爭分馬方面，「先到先得」季內六戰得2P，似乎里程見盡，不過077場次際遇差、173場次蝕步速、214場次對手水準偏高，今次回配艾道拿，希望有最佳發揮。「魅力寶駒」上季尾跑田草連番上名，今季則多數在谷草搏殺，不斷降低難度，今次更瞄準水準最低的谷草一千，信佢求交代心意。「有財有勢」擅長鬥後勁，吼A欄而臨是善意部署，近兩季勝後再出都打疊向好，今次可再跟進。

目標：蔡約翰

賠率：10

全日惡馬 第五場：先到先得

練馬師王最佳投注時機：第五場前