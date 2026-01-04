波仔至醒靈活玩│「花果猴王」泥地變身

是日沙田跑八草三泥，但泥地跑道或會跟上一次的偏差大大不同，因此不少一早買定過關的馬迷，可能會放棄幾場泥地賽。不過，官方公布了12月29日曾在泥地跑道鋪上松皮屑及粉沙，睇番今季第一次同樣翻土工程後的10月30晚全泥夜賽，場地偏慢有得追，之後11月15日及30日相若工程後的泥地千二及一哩都非一面倒利放頭，也有後上馬勝出。

最近一次泥地賽為12月27日，賽前並無公布任何翻土工程，查當日三場泥地頭馬，均屬沿途帶放的一駒，所以估計加入了松皮屑的泥地跑道，偏差會傾向正常。

第四場東廄的「花果猴王」對上一次跑四班泥地賽為上季540場次，該場早段步速快，末段亦比標準時間快，結構甚好；同場的「扶搖勢勁」、「錶之星河」、「星火燎原」及「日日獎」之後均可取得頭馬，足見賽事水準之高。當時評59分負132磅的「花果猴王」，於中後位置追近跑獲殿軍，已反映其泥地戰鬥力頗強。

上仗「花果猴王」季內復出，於慢步速賽事熱身後，隨即復操兼報名上陣，相信健康已無大礙，如今重返贏馬路程泥地千二米只負中磅，提防變身。

波仔靈活玩過關提供：

第四場 WP 9

第六場 Q/PQ 2膽拖 3 4 10 11 14

第七場 WP 8 9對碰

混合過關三串七 共164注

