Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「花果猴王」泥地變身

名家專欄
更新時間：02:00 2026-01-04 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-04 HKT

是日沙田跑八草三泥，但泥地跑道或會跟上一次的偏差大大不同，因此不少一早買定過關的馬迷，可能會放棄幾場泥地賽。不過，官方公布了12月29日曾在泥地跑道鋪上松皮屑及粉沙，睇番今季第一次同樣翻土工程後的10月30晚全泥夜賽，場地偏慢有得追，之後11月15日及30日相若工程後的泥地千二及一哩都非一面倒利放頭，也有後上馬勝出。

最近一次泥地賽為12月27日，賽前並無公布任何翻土工程，查當日三場泥地頭馬，均屬沿途帶放的一駒，所以估計加入了松皮屑的泥地跑道，偏差會傾向正常。

第四場東廄的「花果猴王」對上一次跑四班泥地賽為上季540場次，該場早段步速快，末段亦比標準時間快，結構甚好；同場的「扶搖勢勁」、「錶之星河」、「星火燎原」及「日日獎」之後均可取得頭馬，足見賽事水準之高。當時評59分負132磅的「花果猴王」，於中後位置追近跑獲殿軍，已反映其泥地戰鬥力頗強。

上仗「花果猴王」季內復出，於慢步速賽事熱身後，隨即復操兼報名上陣，相信健康已無大礙，如今重返贏馬路程泥地千二米只負中磅，提防變身。

波仔靈活玩過關提供：

第四場 WP    9
第六場 Q/PQ    2膽拖 3 4 10 11 14
第七場 WP    8 9對碰
混合過關三串七    共164注
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
5小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
1億六合彩｜新年金多寶攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
1億六合彩｜新年金多寶頭獎1.5注中 即睇幸運兒係咪你!
社會
5小時前
馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。 路透社資料圖
空襲委內瑞拉｜馬杜羅及其妻在紐約被起訴毒品恐怖主義等罪 由軍艦送往美國
即時國際
3小時前
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
12小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
01:50
有片｜上水牛雜店CCTV片曝光 內地女擸菜刀發狂大叫 刀刀狠勁狂劈警員
突發
7小時前
賭王四房大仔何猷亨高調認愛  女友仙氣曝光恩愛身貼身  曾戀陳瀅跟3大TVB花旦傳緋聞
賭王四房大仔何猷亨高調認愛  女友仙氣曝光恩愛身貼身  曾戀陳瀅跟3大TVB花旦傳緋聞
影視圈
8小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
12小時前