亨利拆局│練馬師王吼羅富全

更新時間：02:00 2026-01-04 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-04 HKT

上期踏入新一年，蔡約翰即起孖兼封王，似乎馬房攻勢已揭開序幕，不排除好戲陸續有來。不過話分兩頭，上日佢出馬八匹獲2冠1亞，埋單得30分，表現其實未符預期，能夠封王只因對手成績更差而已。

今期賽事又跑十一場，牌面上希斯出馬十二匹最養眼，其次蔡約翰出九匹亦陣容似樣，但計派兵數量，廖、方、東、巫、姚、文、鄭、羅也各有七、八駒列陣，都有充夠籌碼加入戰圈。今次我揀羅富全，因為見佢有兩駒配潘頓，感覺似變倍器，估計另有廄侶配合出擊，希望想法正確。

重點爭分馬方面，「忠誠明駒」前仗初出雖然三甲不入，但臨門成為大熱，已反映幕後自視極高，結果上仗增程即提升名次，今次排一檔得形勢配合，應可再進一步。「駿馬之星」近仗跑法時前時後，已有試馬手影，上仗更刻意三疊轉彎，今次排靚檔可見真章。「紅衣醒目」跑田草常排外檔，今次抽七檔已算很好，潘頓操刀有望搶到二疊，應會盡力而為。

目標：羅富全

賠率：3.6

全日惡馬 第十場：忠誠明駒

練馬師王最佳投注時機：第一場前

