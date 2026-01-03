祖馬龍心水│「威武年代」屆時交代
剛過去元旦賽日頗多爆冷，好多人都感慨，其實賭馬從來無容易過，不過重賞之下必有勇夫。睇番當日多場熱倒冷爆，今次賽事或者亦唔例外。技術層面上，第五場有較多馬匹可以劃走，範圍似係來來去去得幾匹，但邊匹會跑出又係另一個議題。
「威武年代」預計有機會貼欄，假如照着劇本編寫的話，佢應會單騎領放，呢場又無子彈快馬，感覺實食無黐牙；「衝上雲霄」潘頓仍然唔放手，祖馬龍決定畀多次機會；另外「超開心」大幅進步，呢場偷雞理由充分。
第五場：3威武年代、2衝上雲霄、13超開心
第六場：2紅衣醒目、11心雄雄、4細水長流
