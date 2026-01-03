Ian心水│「顏色之皇」越級照贏

游達榮上季首季在港從練，即取得三十六場頭馬，表現頗佳，現時更一躍成為最受馬主歡迎的馬房之一，坐擁超過六十匹馬。雖然今季他是最遲開齋的練馬師，不過近兩個月急起直追，十一月七捷，十二月亦四捷，近期一些質新分子如「首駿」、「馬鳳凰」與「佳登」等亦有接近演出。練者向來不會過早催逼馬匹，反而讓牠們有足夠時間適應環境和成長，這或許是他成功的關鍵。

今次游廄派四駒列陣，第三場「馬上盈」上季八戰全敗，卻曾在三班田草千二米闖入冷腳，僅負於「膨才」而擊敗「飲杯」、「星價」與二班頭馬「風再起時」，賽事水準頗高。自該仗入位後，其進度徘徊不前，但儘管轉至新馬房後四戰仍未上名，但走勢卻不太差。此駒來港前最後一役，在鄧多克勝出一千米膠沙地兩歲馬定磅賽，今仗有「大番薯」及「精益大師」等駒領放，步速應不太慢，形勢對牠頗為有利，值得留意。

第八場「顏色之皇」季內首兩戰在谷草短途跑獲亞軍後，上仗轉爭田草直路賽即以凌厲後勁擊敗「翠紅」及「水晶酒杯」等駒，其後便一直休戰至今。今仗牠將首度挑戰級際賽，對手與二班賽當然截然不同，但牠仍未見底，力足言勝。對手方面，「魔術控制」向來以直路賽最首本，上仗首次在千二米上名，證明目前狀態不俗，當然不能忽視。此外，「美麗第一」今季整體演出甚普通，但班底最高，也可作為配腳。

第三場：4馬上盈、12後無來者、1星火燎原

第八場：6顏色之皇、4魔術控制、1美麗第一