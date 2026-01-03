Dickson心水│「籐王駒」搵潘頓補中
更新時間：18:36 2026-01-03 HKT
發佈時間：18:36 2026-01-03 HKT
發佈時間：18:36 2026-01-03 HKT
剛剛元旦賽事的場地偏差極大，抄外疊衝刺的騎師要推到盡，馬兒才追少少。遇上這類偏差，當日買了後上馬必叫苦連天，但卻是做功課的好時機，因為在不利場地也交出追勁的馬，他日必有回報。今期沙田上演八草三泥，草地採用C跑道，由於連續兩期跑沙田，料場地會與上次完全相反，宜留意外疊衝刺之馬。
第一場五班草地千四米，「籐王駒」上仗落班配杜苑欣，偏偏遇上不利追趕場合，但仍交出追勁獲亞，今次雖然沒有杜苑欣幫忙，但找來一哥潘頓執韁，既然同樣後上的「鐵甲驌龍」已於元旦補中，相信「籐王駒」亦可贏馬交代。
第六場四班草地1400米，「心雄雄」上仗與「一世美麗」一同追入三甲，後駒接戰補中，「心雄雄」可信。
第一場：1籐王駒
第六場：11心雄雄
