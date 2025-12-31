廖事如神│「嘉應奇兵」新年送賀

踏入2026，祝各位《星島》讀者新年快樂。2025年對香港人而言非好年，希望2026會充滿笑聲和快樂。對馬壇而言，新一年才是眾多大賽期的開始，樂見近期不少賽駒愈戰愈勇，有望扶搖直上，齊於大賽盡展光芒。

第八場三級賽千四米，論表現穩定，必數呂廄「包裝天將」，跑同程獲三冠兩位兼未失前四，上仗縮程仍跑第三，該仗亞軍「精算暴雪」再出與馬王「嘉應高昇」串Q，賽事水準可信，今季已有兩場熱身，回師首本路程實為穩膽。「光年魅力」增程挑戰不果後，潘頓指現時未能應付千六米，而且馬匹有慢閘毛病，縮程千四成熱門只作配。「玩笑」表現略為反覆，但狀態絕對理想，快跳時仍展步開揚，試閘雖名次較後，走勢及格有餘。「風再起時」今季大熟大勇，上仗受惠於跑道偏差及賽事形勢贏馬，但今仗續負輕磅結合火熱狀態，仍有力爭勝。

第十場三班千四的範圍較窄，有近績的參戰馬並不多。「嘉應奇兵」上仗換上奧爾民排十三檔，早段搶前耗力過多，表現走樣可理解。賀賢今次繼續安排快工夫，試泥閘走勢良好，重配贏馬騎師潘明輝兼排檔轉佳，半冷馬膽值敲。「韋金主」季初仍見步頭較重未收身，如今線條顯現落腳輕盈，且體重不跌反升，評分稍為回落可爭。「笑喜喜」上場贏得輕鬆，蹄下敗將「一世美麗」已再出補中，喜獲一檔可望賺形勢。「光年八十」與「白鷺金剛」串Q一役，跑第三的「超勁赤兔」已補中，今仗排好檔亦屬奇兵。

廖浩賢精選

第八場 3 包裝天將 4 光年魅力

6 玩笑 7 風再起時

第十場 5 嘉應奇兵 3 韋金主

9 笑喜喜 13 光年八十