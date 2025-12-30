亨利拆局│練馬師王吼姚本輝

查閱近三期練馬師王賽果，發現巫偉傑、徐雨石與游達榮輪流封王，大倉在年尾階段無厘神氣，結果由二線馬房擔當主角，今次賽事踏入新一年，不知情況會否扭轉？上期游達榮奪一冠三亞，埋單30分爆冷封王，賽果出乎意料，啟示短期內投注練馬師王，可能宜向二三線倉埋手，起碼分頭和味，能夠以小博大。

今日元旦跑十一場，多個倉口都出馬動輒七、八匹，甚至希斯與巫偉傑各派十駒列陣，似想打響頭炮，但估計二人練馬師王應是熱門。想扒冷不妨留意姚本輝，佢出馬九匹無一熱門，但多駒有賽績支持，冷味盎然！

重點爭分馬方面，「準輝煌」上季604場次初跑田草千六得季軍，已證明腳法合適，再者該賽屬強組，今次對手弱旅居多，乃贏馬好機會。「時間寶」季初兩仗走勢俱佳，上仗敗於心律不正，乘機休息個多月可能有益。「扶搖勢勁」計血統不應局限泥地，上季一出即勝，提防好夢重溫。「飛輪霸」勝在夠準，也有望幫手搶分。

目標：姚本輝

賠率：6

全日惡馬 第七場：準輝煌

練馬師王最佳投注時機：第三場前