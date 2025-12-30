Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼姚本輝

名家專欄
更新時間：02:00 2026-01-01 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-01 HKT

查閱近三期練馬師王賽果，發現巫偉傑、徐雨石與游達榮輪流封王，大倉在年尾階段無厘神氣，結果由二線馬房擔當主角，今次賽事踏入新一年，不知情況會否扭轉？上期游達榮奪一冠三亞，埋單30分爆冷封王，賽果出乎意料，啟示短期內投注練馬師王，可能宜向二三線倉埋手，起碼分頭和味，能夠以小博大。

今日元旦跑十一場，多個倉口都出馬動輒七、八匹，甚至希斯與巫偉傑各派十駒列陣，似想打響頭炮，但估計二人練馬師王應是熱門。想扒冷不妨留意姚本輝，佢出馬九匹無一熱門，但多駒有賽績支持，冷味盎然！

重點爭分馬方面，「準輝煌」上季604場次初跑田草千六得季軍，已證明腳法合適，再者該賽屬強組，今次對手弱旅居多，乃贏馬好機會。「時間寶」季初兩仗走勢俱佳，上仗敗於心律不正，乘機休息個多月可能有益。「扶搖勢勁」計血統不應局限泥地，上季一出即勝，提防好夢重溫。「飛輪霸」勝在夠準，也有望幫手搶分。

目標：姚本輝

賠率：6

全日惡馬 第七場：準輝煌

練馬師王最佳投注時機：第三場前

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
31分鐘前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
突發
3小時前
油麻地除夕奪命車禍 食環署清潔女工捱重型貨車撞斃 六旬司機涉危駕被捕
突發
3小時前
除夕倒數2026︱中環跨年倒數光影匯演 國際殿堂級組合Air Supply壓軸登場掀高潮
02:07
除夕倒數2026︱中環跨年倒數光影匯演 8大廈投射倒數時鐘喜迎2026年
社會
2小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
2025-12-30 22:40 HKT
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
影視圈
9小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
11小時前
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
影視圈
6小時前