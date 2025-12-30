Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「龍又生」評分着數

名家專欄
更新時間：02:00 2026-01-01 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-01 HKT

Happy New Year！先祝各位《星島馬訊》讀者新年進步，好多朋友仔提及馬場只有錦上添花，沒有雪中送炭。不過，記憶中遠至十七年前馬偉昌憑「競駿精英」開齋；六年前希威森苦戰數月後憑「興爾」於年尾前打開勝門；上季賀銘年騎「精算暴雪」都收到聖誕禮物，可見馬圈還是有一定的人情味。

拜讀同文《馬圈快訊》，潘大衛早前曾往寶蓮寺拜神祈求轉個好運；而筆者今戰亦喜歡其第一場的坐騎「龍又生」，牠過往在陣中亦有不俗走勢。

上季685場次，「龍又生」負一二一磅出戰四班千四米，稍蝕步速下可緊咬剛於四班贏馬的「巧眼光」到終點；鄰近的「川河首駒」之後取一勝三位，反映賽事水準不俗。前仗出戰五班谷草一哩，抄五疊出彎仍可貼近季內賽績不俗的「無極勇將」及「快樂老撾」，而身旁同樣力追的「禾道威」最近已補中，反映「龍又生」在現評分相當着數。

上仗續跑谷草一哩，「龍又生」入直路前曾受阻，直路仍有力追近主馬群，反映狀態仍對辦，今仗前刻意到從化數天，似乎廄主都想讓馬兒增添新鮮感；轉戰田草千六米排六檔起步，且看能否與潘大衛齊齊取得在港首勝。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 PQ    9 膽拖 3 8 10 13
第三場 Q/PQ    6 膽拖 2 3 5 7
第十一場 WP    2
混合過關三串七    共134注

