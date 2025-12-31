Ian心水│「肥仔精神」回勇巫敵手

巫偉傑開倉以來成績穩健，從練第二季即憑「和平波」攻下三級賽獅子山錦標，今季暫得十五場頭馬，排名練馬師榜第六位。今期出馬十匹，部分參戰馬近況頗佳，值得多加留意，也可作為練馬師王的投注對象。

第一場「肥仔精神」在港十七戰一勝，整體成績令人失望，不過上季贏馬一役，沿途被逼在外疊競跑，直路上又持續內閃，最終仍能擊敗「武林至尊」、「美麗多盈」和「富裕君子」等駒，表現出色。這匹四歲馬最近試閘走勢一氣呵成，狀態已回勇，而牠近兩仗均受制於外檔而未能構成威脅，今仗回師贏馬途程，若早段能及時取得遮擋，有望重開勝門。對手方面，「發光發亮」上季524場次跑四班田草千四米，僅負於「綠野飛馳」及「火焰閃爍」得殿軍，賽事水準甚高，其後也曾在四班田草千二米後上追入位，競賽能力不俗，今季降至五班後三戰俱負，但上仗末段有追勢，本身母系有長力，今仗增程跑千六米應合適，不能忽視。此外，「龍又生」質素平庸，但近兩仗走勢接近，今次由冷人潘大衛主轡，冷上加冷，值得加入考慮。

第二場「喵喵怪」上季一出即勝，翌仗僅以個多馬位不敵「駿步騰飛」，卻能擊敗「英勇快車」及「佳運發」，現居四班當然有利，前仗加配鼻箍，角逐四班谷草千二米能擊退「官金騏」取得久違了的勝利，上仗力拼僅不敵沿欄佔場地之利的「福星小子」而屈居亞軍，表現仍佳，今仗對手非強，實屬馬膽之材。

第一場：2肥仔精神、7發光發亮、9龍又生

第二場：1喵喵怪、8賢者威楓、10勇敢孖寶