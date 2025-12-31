甜甜小記│陳家樑讚何澤堯長情

三屆香港馬王「金鎗六十」馬主陳家樑今日與小記分享一些相片，內容有關何澤堯近日前往日本北海道北方牧場（Northern Farm），除了探望該駒和策騎牠外，也向馬兒送上兩份聖誕禮物：分別是一套新馬鞍和喜馬拉雅山鹽。

小記訪問陳家樑，他說：「聽何澤堯說，喜馬拉雅山鹽對馬匹的健康有正面的作用。我非常感謝Vincent（何澤堯）在冰天雪地中去探望『金鎗六十』。記憶中自今年五月牧埸開放給公眾探訪，今次是Vincent第六次探望『金鎗六十』。何澤堯除了親身去探望該駒外，還買了聖誕禮物給牠，相當有心。」何澤堯如何愛錫「金鎗六十」，不用筆墨形容，也可感受到。記得早前墮馬受傷的何澤堯，康復後重胯馬背，第一匹馬就是騎「金鎗六十」。何澤堯很多謝「金鎗六十」教曉他很多東西，馬兒見到何澤堯立即把馬頭挨向騎者撒嬌的相片，也時刻在小記腦海中，這分份人馬之間深厚的感情，令小記非常感動。坦白講，馬圈跟紅頂白，人在人情在，很普遍正常，何澤堯時刻心繫「金鎗六十」令人動容，陳家樑對小記說：「何澤堯真是好錫『金鎗六十』，真是很難得有位騎師對一匹馬這麼長情。」

小記看到何澤堯在滿目雪景下騎上「金鎗六十」，頓感人馬情很浪漫。而日本北海道有「雪國」之稱，冬季漫天風雪，是《情書》動人的情景。陳家樑引述據些專家指出，馬匹食了青草後，身體會發出熱量，所以不會怕冷。而「金鎗六十」每天都有人照顧，有吃青草，大家可以放心。

聖誕禮物之一：喜馬拉雅山鹽

聖誕禮物之二：一套新馬鞍

何澤堯在滿目雪景下騎上「金鎗六十」，頓感人馬情很浪漫。

（相片提供：「金鎗六十」馬主陳家樑，騎師何澤堯）

陳嘉甜