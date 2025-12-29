甜甜小記│「天天更好」越跑越進步

周四舉行沙田元旦日賽事，踏入2026，馬迷若然想攞個好意頭，不妨考慮元旦日入沙田馬場行個大運。今期沙田元旦日焦點之一，除了放在2026年首個盃賽三級賽華商會挑戰盃外，相信大家都會留意開始在港三個月客串期的愛爾蘭冠軍騎師麥文堅，這位後生仔年僅22歲，雖然年紀輕輕，已在外地贏過級際賽，加上曾經為殿堂級練馬師岳伯仁的兒子岳本賢効力，難怪外界對麥文堅今次來港客串之旅寄予厚望。今晨麥文堅首天出席沙田晨操操馬及策馬試閘，且看他能否在周四元旦日客串首天即開齋，打響頭炮，有個好開始。

麥文堅（左）與岳本賢合照。

剛周末2025年最後一次賽事，羅富全是當日馬經傳媒採訪的焦點。全哥當日憑「極上紗瓏」和「數字天文」起孖，前駒更是練者在港第500W，巧合地該兩匹羅廄頭馬都是練馬師團體馬，在同一日贏馬起孖，情況鮮見。「極上紗瓏」是由全哥的親家廖齡儀有份養有的，為家人贏馬，又是其500W，對於這位華人冠軍級練馬師來說，更具意義。

我們一班馬經傳媒向來都很喜歡全哥，因為多年來練者的性格都沒有改變，一直保持謙虛，待人友善。全哥開倉第二季已經贏到兩場香港國際賽，之後再贏打吡，再登上冠軍練馬師寶座，早已證明他是有料之人。全哥上周六賽後受訪時坦言，良駒可遇不可求，需要點運氣，而贏大賽是每一位練馬師的夢想，他希望可以揀到良駒來港，在大賽中再次爭取佳績。今期沙田元旦日賽事，相信全哥都希望馬房成績能如第六場四班千四米「天天更好」的馬名般，一天比一天更好，再闖事業高峰。「天天更好」今季越跑越進步，全哥向來非常尊敬此馬資深馬主蘇啟聲，相信練者也都渴望為此馬爭取好成績。

陳嘉甜