廖事如神│「天將龍駒」再顯長力

更新時間：02:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-27 HKT

近期天氣轉涼，各位馬迷必須注意保暖。天氣寒涼同樣影響草地跑道， 一來冬草已生長理想，跑道愈來愈軟；二來氣溫低令水分蒸發慢。跑道換冬草後的賽事時間，整體比標準慢，因此研讀賽績時，必須留意換草前後對比。

第三場二班二千米，因分區較闊令有馬蝕磅。「天將龍駒」來港後進度良好已三捷，評分大升十八分，而跑法有時跟前，有時突然脫節居後，但無阻牠凌厲走勢。上場201場次以文靜跑法應戰，直路上交出招牌式後勁趕過再出補中的「盈好威楓」，賽績水準可信，今場升班負磅大幅減輕。試閘追勢甚強，可爭三連捷。「平凡騎士」今季開齋後，兩仗未見承接，惟上季其實早已於田草千八、二千米跑近，路程能力無疑。「嘉應傳承」在馬會盃突然復甦，重返二班具威脅。「非惟僥倖」一再突破，跑田草二千曾兩捷。

第六場四班千四米算是較弱組別。黎廄「怡昌光輝」上季初出以玩敵姿態輕勝，可惜其後有傷影響進度。今季復出兩戰三班千二均無功，但至少收熱身之效，之前試閘有點火氣但過猛呈太緊張，導致有前無後，但上陣兩場後已略為放鬆，增程若能放鬆韁口，表現有望提升。「久久為軍」上季一降至四班跑此程即爆冷W，今季似乎希望用相同部署，而今季居三班亦曾近，再次證明於四班實級數佔優，好檔可予威脅。「友瑩亮」上仗初增程配紀仁安快步速仍維持走勢，值得期待。「翹峯」輾轉減至五十分，桂福特極具耐心調教，狀態全面轉好。

第三場    6    天將龍駒 拖    2    平凡騎士
    3    嘉應傳承    4    非惟僥倖
第六場    1    怡昌光輝 拖    2    久久為軍
    4    友瑩亮    9    翹峯

