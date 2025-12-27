亨利拆局│練馬師王吼蔡約翰

今期賽事跑七草三泥，草泥混合賽局勢往往較混亂。就以今季為例，封王練馬師次次不同，分別是偉、廖、希、東、方、伍、姚、沈，最高分是9月28日，廖康銘奪36分封王，至於最低紀錄24分試過兩次，分別是10月12日和11月15日。從中可見，又草又泥的賽日通常封王門檻偏低，使得選擇範圍特別闊，若不嫌犯本，不妨揀兩三個目標，以大細注方式下注。

今期主力揀蔡約翰作捧場對象，一是時至十二月尾，估計佢差不多要發動攻勢，二來尾場「弦力寶」上仗輸得不明不白，今次發揮正常應有力坐位望贏，希望其餘廄侶配合出擊，咁就有望封王！

重點爭分馬方面，「弦力寶」上仗大半條直路塞車，最終只輸一乘許，顯然居三班不吃虧。「大利好運」季內兩戰泥地一哩都慢腳，加程跑千八是正確部署。「魅力寶駒」在083場次配艾道拿，起步應聲彈出，兼前置放入季軍，跑法耳目一新，看來人馬頗合拍，希望今次縮程可賺級數。

目標：蔡約翰

賠率：3.75

全日惡馬 第十場：弦力寶

練馬師王最佳投注時機：第四場前