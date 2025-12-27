Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「超寫意」條件齊備

名家專欄
更新時間：02:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-27 HKT

今次喜歡的這匹心水馬跟姚廄「運高八斗」有關。皆因於十一月十二日揀了「運高八斗」做大題，結果當晚選擇留後蝕慢步速敗陣，但其後卻報跑240場次的直路賽，雖然同一匹馬在報紙盡量唔寫兩次，但現場做節目尚可揀多一次，最終跑入一席不俗的季軍。

為何當日對「運高八斗」仍有信心呢？答案就是出戰今次第八場的「超寫意」上仗竟然讓路，此駒在072場次走不利地之後，與繼續有好表現的「年少多好」及「會長之寶」同到終點，已經展露出實力。

上仗「超寫意」再戰直路賽，起步非利落，前中段遇偏慢步速，在鞍上人稍加催策下，竟可交出最快末段追回一席殿軍，足見踏入四歲後表現漸見穩定。而事後看182場次不少馬匹亦可再交出成績，賽事水準已有證明。

「超寫意」陣前除去頭罩試閘，起步反應理想，沿途領前走勢躍躍欲試，狀態循序漸進；縱觀今場有「手到齊來」、「飛龍在天」、「勝萬金」以及廄侶「千杯敬典」在場，估計早段步速會偏快，相信有助打皇牌報跑今場的「超寫意」發揮。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 WP    1 10對碰
第六場 Q/PQ    2 膽拖4 6 7 9
第八場 WP    10
混合過關三串七    共134注

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
14小時前
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
8小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
11小時前
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
6小時前
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
旅遊
8小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
宏福苑五級火一個月｜市民獻花悼念「冀災民走出黑暗」 廣福商場陷寒冬
01:09
宏福苑五級火一個月｜市民獻花悼念「冀災民走出黑暗」 廣福商場陷寒冬
突發
6小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
13小時前
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
影視圈
7小時前