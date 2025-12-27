波仔至醒靈活玩│「超寫意」條件齊備

今次喜歡的這匹心水馬跟姚廄「運高八斗」有關。皆因於十一月十二日揀了「運高八斗」做大題，結果當晚選擇留後蝕慢步速敗陣，但其後卻報跑240場次的直路賽，雖然同一匹馬在報紙盡量唔寫兩次，但現場做節目尚可揀多一次，最終跑入一席不俗的季軍。

為何當日對「運高八斗」仍有信心呢？答案就是出戰今次第八場的「超寫意」上仗竟然讓路，此駒在072場次走不利地之後，與繼續有好表現的「年少多好」及「會長之寶」同到終點，已經展露出實力。

上仗「超寫意」再戰直路賽，起步非利落，前中段遇偏慢步速，在鞍上人稍加催策下，竟可交出最快末段追回一席殿軍，足見踏入四歲後表現漸見穩定。而事後看182場次不少馬匹亦可再交出成績，賽事水準已有證明。

「超寫意」陣前除去頭罩試閘，起步反應理想，沿途領前走勢躍躍欲試，狀態循序漸進；縱觀今場有「手到齊來」、「飛龍在天」、「勝萬金」以及廄侶「千杯敬典」在場，估計早段步速會偏快，相信有助打皇牌報跑今場的「超寫意」發揮。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 WP 1 10對碰

第六場 Q/PQ 2 膽拖4 6 7 9

第八場 WP 10

混合過關三串七 共134注