Dickson心水│「久久為軍」細W大P

經過剛周二賽事，不得不相信每位騎師都有撒手鐧。還記得季初曾提供「錶之量子」，偏偏牠不停換高手策騎，但都無法發揮真正力量，當中包括布文、麥道朗與莫雷拉。因此，我便認定牠要減分才有出頭天。所以當牠剛周二改配國際級大師傅紀仁安，我亦不以為然，誰知贏馬而回。後來才發現，紀仁安騎後上馬相當了得，且看他騎「豐辰」力追「奔放」獲冠便知，大家揀馬時宜留意這點。

剛周二告東尼的「寶成智好」及「奔放」本想起孖提早賀壽，誰知兩駒都屈居第二，今期東廄馬應會再次出擊。第六場「久久為軍」前仗跑千四以大冷身分追入第五名，同場能夠交出追勁的「白鷺金剛」，再出增程跑千六米繼續輕勝、「超勁赤兔」與「榮駿大道」接戰亦贏馬補中，伸算「久久為軍」現居四班頗有優越感，上仗轉跑泥地不太適應才大敗，今次重回千四已有問鼎資格，當然贏馬要講際遇，宜1W3P。

第十場「帥帥友福」跑田草千二米多數留後追一段，今次改配紀仁安，有機會更進一步。

