祖馬龍心水│「怡昌光輝」落班惡

更新時間：19:04 2025-12-26 HKT
發佈時間：19:04 2025-12-26 HKT

一年容易又聖誕，祖馬龍覺得自己喺馬圈仲係新人，但不知不覺間，原來已經歷咗數個寒暑。人愈大，聖誕使得愈多錢。以往，與中學同學聚會買禮物，標準價100元；但人大咗，大家嘅生活質素相對提高，依家動輒交換禮物500元起跳。當去多兩三個Party，荷包真係好快乾塘。

好彩呢排多馬跑，尤其呢個賽日啱啱聖誕完就即刻跑馬。祖馬龍一直當馬會係提款機，又唔係話贏得多，每個月執少少，當生果金都幫補唔少！

今個賽日都算混亂，但又並非毫無線索。祖馬龍鍾意第六場「怡昌光輝」，佢上季贏完上三班即遇阻力，當大家思考佢係咪三班不足嘅時候，後來因為不良於行而提早歇暑。今季跑咗兩場熱身，呢場落番四班，邏輯上無理由搵潘頓嚟減分，尤其呢場有多駒可以刪走，範圍唔闊之下，「怡昌光輝」睇落比較穩妥。同場「亨驥」能力亦突出，布文近期手風順，即使排劣檔亦繼續跟進。
最後，尾場有一匹冷門心水「粵港資駒」，祝大家2025年食尾胡！

第六場    1    怡昌光輝    5    亨驥    12    快樂高球
第十場    9    粵港資駒    5    弦力寶    3    寶進

