甜甜小記│「勝萬金」捲土重來

名家專欄
更新時間：14:45 2025-12-26 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-26 HKT

明日沙田角逐第八場三班一千米的「勝萬金」，原本報爭12月17日谷草一千米賽事配潘頓，可惜馬兒賽前因左後腿不良於行而退出比賽。「勝萬金」今日捲土重來，潘頓騎同場的「金金小子」；「勝萬金」則由鍾易禮主轡。「勝萬金」在港累積四W當中，有三場配鍾易禮；騎慣騎熟。

「勝萬金」由四位馬主方富源、方奕聰、何國成及劉樺曄共同擁有。小記訪問馬主方富源，他說：「據我了解，『勝萬金』腳傷退出是很少事，翌日已能回復操練；第三日快跳，馬兒一切正常。我覺得跑沙田一千米不及快活谷一千米信心大，但馬兒會盡力而為，我抱隨緣的心態，為馬仔打氣。」

陳嘉甜

