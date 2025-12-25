甜甜小記│「心得」系三駒出擊

周六沙田上演2025年最後一次賽事，「心得」系派出三駒應戰，日前小記訪問馬主吳嵩，是否刻意安排「心得」系馬大出擊呢？他說：「剛周二我才從外地返回香港，即趕入跑馬地馬場觀戰，今個聖誕節我會留港，下周才再飛。原本周六『心得』系只派出『摯友心得』及『龍威心得』上陣，後來被列為後備一的『星威心得』又變成正選，結果今期沙田賽事，合共有三匹『心得』系馬應戰，我希望牠們在陣上有好的際遇，可以跑得接近。」

周六沙田賽事，希斯旗下的「龍威心得」及「星威心得」分別出爭第八及十場；桂福特訓練的「摯友心得」則出戰第七場。桂福特處理轉倉馬向來作風急進，「摯友心得」上仗轉入桂廄初出，在泥地千二米跑獲第八名，省起狀態後，今戰或有力跑得更接近。

今季「心得」系成績不錯，「好友心得」及「友愛心得」今季均交出頭馬，且看今期三匹「心得」系馬同日出擊，會否為馬主團體成員再帶來頭馬喜悅。

另外，吳嵩續透露，「好友心得」及「友愛心得」報名元旦賽馬日，均為正選馬，他將於周日（十二月廿八日）出埠，並於下周三（十二月三十一日）趕回港，屆時會入場為這兩匹『心得』系馬打氣。吳嵩表示，今個聖誕節及新年期間，為了在現場替各匹「心得」系馬打氣而行色匆匆，忙個不亦樂乎。

陳嘉甜